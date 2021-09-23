Mehmet YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aktutan köyü sakinlerinden Merhum Rıfkı YILMAZ'ın oğlu Nesli, Kudret, İnci ve Metin YILMAZ'ın kardeşleri Sibel, Burcu ve Hacı Salih YILMAZ'ın babaları Mehmet YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Metin YILMAZ: 0535 386 61 29

23 Eylül 2021, Perşembe

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