Mehmet Yalçınkaya: Şöhreti taşımak zor

"MasterChef Türkiye" yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve "Denizden" adında bir kitap çıkaran ünlü şef, "şöhret" hakkında şunları söyledi: "Ben bir celebrity değilim, ben bir şefim. İnsanların bizi tanıması, bizimle fotoğraf çektirmeleri harika bir duygu ama bunu taşımak da zor.

"MasterChef Türkiye" yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve "Denizden" adında bir kitap çıkaran ünlü şef, "şöhret" hakkında şunları söyledi:

"Ben bir celebrity değilim, ben bir şefim. İnsanların bizi tanıması, bizimle fotoğraf çektirmeleri harika bir duygu ama bunu taşımak da zor. Çünkü bir taraftan özgürlüğünüz gidiyor. Çocuklarım da rahat yaşayamıyor. Özellikle kızım. Her hareketi yazılıyor."

YAKIŞIKLIYIM DESEM DANILO'YA AYIP OLUR

Mehmet Yalçınkaya, jüri üyesi olarak yer aldığı programda "rol yaptığı" eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Aktör olduğumu söyleyenler var, ben olduğum gibiyim. Bana rol yaptıramazsınız. Benim mimiklerim anlık. 25 sene sonra gelsen de aynı olurum. Benim rol yapmama gerek yok."

Ünlü şef, "Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

"Kendime yakışıklı diyorsam, Kıvanç Tatlıtuğ veya Danilo Zanna'ya ne diyeceğiz? Ayıp olmaz mı?"

Kaynak: Hürriyet