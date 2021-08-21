Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

TV8'in başarılı yarışması Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Yalçınkaya kimdir? sorusu son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de Danilo Zanna ve Somer Sivrioğluyla birlikte jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya ile ilgili internette en çok "Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmaktadır. Mehmet Yalçınkaya ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974 yılında Bolu'da doğan, Türk aşçı ve şef.

21 Ocak 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yapmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da @chefmehmetyalcinkaya kullanıcı adıyla yer alan başarılı ve sevilen şef Mehmet Yalçınkaya'nın, 1 milyon takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.