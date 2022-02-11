Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara "hayat" veriyor

KONYA (AA) - Konya'da 8 metrelik dükkanda müşterilerine hizmet veren ayakkabı tamircisi Mehmet Sayan, mesleğine ilk günkü heyecanla devam ediyor.

Babasının tavsiyesiyle 10 yaşında bir ayakkabı ustasının yanında mesleği öğrenmeye başlayan Sayan, yıllar içinde kendisini geliştirerek kentin aranan ustalarından oldu.

İşine 2011'de 8 metrelik kendi dükkanını açarak devam eden Sayan, emekli olmasına rağmen boş durmamak için sabahın erken saatlerinde yola düşüyor.

Müşterilerinin dükkandan memnun ayrılmasını en büyük mutluluğu olarak gören Sayan, sağlığı ve ömrü yettiğince mesleğine devam etmek istiyor.

"İşimi severek yaptığım için başarıya ulaştım"

Sayan, AA muhabirine, mesleğe ilk başladığı zaman 6 ay boyunca sadece çivi doğrulttuğunu ve ustasını izlediğini anlattı.

Bakarak ve tavsiyelere uyarak mesleği öğrendiğini aktaran Sayan, ustasının hastalandığı gün yaptığı işlerin büyük takdir topladığını dile getirdi.

Sayan, ustasının o gün yaptığı tamiratlara inanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ayakkabısını tamir ettiğim müşterinin memnuniyetiyle ustama da kendimi kanıtlamış oldum. O günden sonra ustam tamir işlerini hep bana yaptırmaya başladı. Bu işte kendimi çok ilerlettiğimi düşünüyorum. Bir işte başarıyı yakalamak için o işi sevmek gerekiyor. Gönülden severek yaptığın her iş daha tatlı oluyor. İşimi severek yaptığım için başarıya ulaştım. Allah dar yerde bol rızık veriyor. 4 çocuğumu evlendirdim. Şimdi torunlarımı mutlu etmeye çalışıyorum. Temiz para kazanırsan, evde huzur olur. Evdekilere de huzur verirsen hayat güzel olur. İnsanın dünyada en büyük mutluluğu evinde mutlu olması. Yorgunluğumu evde atıyorum. O güzel muhabbet bizi dinlendiriyor."

Hayatı boyunca çalıştığı için boş durmayı hiç sevmediğini vurgulayan Sayan, telefon ve bıçak kılıfı, çanta, börk gibi yaptığı ürünlerin de ilgi gördüğünü ifade etti.