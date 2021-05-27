Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu?
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Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu?

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu?
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Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu, nerede? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk konusu ele alınıyor.

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? sorusunun yanıtı Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MEHMET TURHAN VE FİRDEVS ÖZTÜRK'E NE OLDU?

19 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Kocasinan'dan kayboldular.

18 yıldır cezaevinde olan Mehmet Turhan, hapse girmeden önce kendi üstüne olan mal varlıklarını kardeşinin üzerine yaptı. Bu nedenle canlı yayına katılan Mehmet Turhan'ın oğlu, anne ve babasınınn kaybından öz amcası Yusuf Turhan'ı sorumlu tutuyor.

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