Mehmet Turhan bulundu mu? Müge Anlı tandır cinayeti olarak anılan olay nedir? Kayseri'de kaybolan çifte ne oldu?

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? Mehmet Turhan bulundu mu? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu, nerede? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk konusu ele alınıyor. Yusuf Turhan suçlu mu?

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? sorusunun yanıtı Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MEHMET TURHAN VE FİRDEVS ÖZTÜRK'E NE OLDU?

19 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Kocasinan'dan kayboldular.

18 yıldır cezaevinde olan Mehmet Turhan, hapse girmeden önce kendi üstüne olan mal varlıklarını kardeşinin üzerine yaptı. Bu nedenle canlı yayına katılan Mehmet Turhan'ın oğlu, anne ve babasınınn kaybından öz amcası Yusuf Turhan'ı sorumlu tutuyor.

Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

MEHMET TURHAN BULUNDU MU?

Bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ÇİFTİN EN YAKINLARI GÖZALTINDA

Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan'ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.