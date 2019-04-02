Mehmet Türe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Anamur belediye başkan adayı olan Mehmet Türe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Anamur ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Türe isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Anamur adayı Mehmet Türe kimdir? İyi Parti Mersin Anamur adayı Mehmet Türe yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Türe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Anamur belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Türe Anamur ilçesinde % 17,27 oranında oy almıştır. Anamur ilçesinde % 17,27 oranında oy olan Mehmet Türe adlı İyi Parti adayı toplamda 7.542 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Türe Kimdir?

1969 Anamur doğumlu. 1988 yılında Jandarma Astsubay olarak göreve başladı. 1995 yılında Jandarma Subay Okulunu kazanıp Teğmen rütbesi ile görevime devam etti. Kıdemli Yüzbaşı rütbesine kadar Jandarma Karakol Komutanlığı, Özel Harekat Tim Komutanlığı, Komando Bölük Komutanlığı, Cezaevi Bölük Komutanlığı, Karargah Bölük Komutanlığı, İlçe J. Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı ve beraberinde üç yıl İlçe Kaymakam Vekilliği ve son olarak Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Subaylığı görevlerinde bulundu. Ayrıca İşletme Fakültesini bitirerek Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı ve 'Belediyelerin Halka İlişkileri' üzerindeki tez çalışmasını kitap haline getirdi. 2009 yılında Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP Anamur Belediye başkanı oldu. 2014'deki mahalli seçimlerinde tekrar aday olarak ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

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