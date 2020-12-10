Mehmet Topal: "Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mehmet Topal: "Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim"

10.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:29
Mehmet Topal:

Rumenlerle alakalı kötü söz söylediğine ilişkin iddialara cevap veren Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar.

Rumenlerle alakalı kötü söz söylediğine ilişkin iddialara cevap veren Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman YARGILAMAM. Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler adına maçın tek golünü atan Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Kendileri için zor bir maç olduğunu söyleyen Topal, "Konsantrasyonumuz tamamen dağılmıştı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde maalesef cahil insanlar olduğu için, bazen bu tarz şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dün güzel bir duruş sergiledik. Bir mesaj gönderdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum duruşlarından dolayı" diye konuştu.

"Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim"

Kendine yönelik yapılan iddialara da cevap veren deneyimli futbolcu, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Benim ağzımdan Rumenlerle ilgili kötü söz söylediğim iddia edilmiş. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Başımızın üstünde nasıl taşıdığımızı. Onlar da gayet güzel bir şekilde açıklamalarını yaparlar. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Benim için kalbinin temiz olması yeterlidir. Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü
Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü
Okan Buruk: 'Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum'
Okan Buruk: "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum"
Fenerbahçeli Cisse ve Thiam'dan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
Fenerbahçeli Cisse ve Thiam'dan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Ersoy Donald Trump Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Aleyna Tilki Sermiyan Midyat
Spor Tisserand Okan Buruk Samet Aybaba Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Topal: "Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 00:33:13. #1.15#
title