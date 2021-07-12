Mehmet Topal Beşiktaş'ta
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Mehmet Topal Beşiktaş'ta

Mehmet Topal Beşiktaş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Topal'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Topal, sağlık kontrolünden de geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Topal; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)

Mehmet Topal Beşiktaş'ta
Mehmet Topal Beşiktaş'ta
Mehmet Topal Beşiktaş'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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