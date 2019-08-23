Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı
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Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı

Din görevlisi olan Mehmet Tırpan, 6. Kitabı olan "Kur'an Diyor ki, de ki" isimli kitabını çıkarttı.

23.08.2019 16:06
Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı

Din görevlisi olan Mehmet Tırpan, 6. Kitabı olan "Kur'an Diyor ki, de ki" isimli kitabını çıkarttı.


Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında din görevlisi olarak görev yapan ve daha sonra Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde din görevlisi olan Mehmet Tırpan'ın yeni kitabı çıktı.


Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde din görevlisi olarak çalışan Mehmet Tırpan, Medeniyetlerde Kadın, Aykırı Yazılar, Peygamberimizin 24 saati, Oruç Rehberi, Peygamberimizin Dilinden Dua ve Zikirler kitaplarının ardından "Kur'an Diyor ki, de ki" kitabını yayımlandı.


Kitabının araştırma kitabı olduğunu dile getiren Mehmet Tırpan, baskıya hazır Peygamberler ve Kavimlerin Helak sebebi, Hadis Araştırmaları, Sorulara Kur'an'dan Cevaplar diye üç kitabının baskıya hazır olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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