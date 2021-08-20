Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Doktorasını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yapan Mehmet Tevfik Göksu, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam eden Mehmet Tevfik Göksu, son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar internette en çok "Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Mehmet Tevfik Göksu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti'den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7'sinin oyunu aldı.Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Kibariye Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:56:19. #1.15#

title