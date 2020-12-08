Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

08.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:37

Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'nde devam eden park, yol ve cami yapımı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'nde devam eden park, yol ve cami yapımı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Daha güzel ve yaşanılabilir bir Şahinbey hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi Geylani Mahallesine yeni park, yol ve cami yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yeni yapılan park, yol ve caminin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geylani Mahallesi hem kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız hem de yeni imara açtığımız bir mahalle. Dolayısıyla burada yol, park ve bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan cami inşaatımız tamamlanmak üzere. Bu mahallemiz Yeşilvadi Bulvarı ile Kahvelipınar arasında kalan bir mahallemiz. Buradaki tüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Geylani Mahallemiz yapılan çalışmalarla şehrimizin güzel mahallelerinden birisi olacak" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

İlgili Haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Pütürge Tekederesi'ndeki çalışmaları inceledi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Pütürge Tekederesi'ndeki çalışmaları inceledi
Kılınç, oturakçı pazarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Kılınç, oturakçı pazarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Ebru Şallı Aleyna Tilki Perihan Savaş
Spor Sörloth Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:37:48. #1.15#
title