Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart turnuvasından fotoğraflar paylaştı
22.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:23
Tahmazoğlu: "18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen, 32 takım ve 160 sporcu ile e-spor turnuvasında bir araya geldik."
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen espor turnuvasından fotoğraflar paylaştı.
Notunu ekleyen Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yer alan espor merkezinde gerçekleştirilmiş turnuvadan görseller paylaştı.
Kaynak: Playerbros