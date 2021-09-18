Mehmet Şimşek: 'Zorlu maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz' - Haberler Spor
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Mehmet Şimşek: "Zorlu maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Şimşek:

BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek, Eyüpspor karşısında alınan galibiyetle ilgili, "3 stoperimizde bugün yoktu.

BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek, Eyüpspor karşısında alınan galibiyetle ilgili, "3 stoperimizde bugün yoktu. Ona rağmen bu zor maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek, zor şartlarda zor bir maçta galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini söyleyerek, "Alınlarından öpüyorum büyük bir aile olduk. Tüm futbolcular bunu gösterdi. Gerçekten Mustafa Yumlu kırmızı kartlı, Aykut sakat ve devrede de Mustafa Akbaş sakatlandı. 3 stoperimizde bugün yoktu. Ona rağmen bu zor maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bundan sonraki maçlar için daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Antrenman ve maç eksikliği olan oyuncular çok. İnşallah daha iyi olacağız. Bu galibiyeti Erzurumspor'a hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

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