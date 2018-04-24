Mehmet Şimşek: Türkiye 2002'den Bu Yana Yüzde 230 Büyüdü (2)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen bakanlar daha sonra kent sanayisinin geleceğine ilişkin basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'Gaziantep Sanayi Dönüşümü Yol Haritası' toplantısına katıldı.