Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL" ifadesini kullandı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu.
DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMLERİ SIRALANDI
The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı.
"SON BİR HAFTADA..."
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek şu tweeti yayınladı: "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL."
YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI
The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.