Mehmet Şimşek'ten Twitter'da Veda Mesajı

Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Twitter'dan görüşlerini paylaşan Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle;

İŞTE ŞİMŞEK'İN VEDA MESAJI

Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'a şükranlarımı arz ederim.

Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman'daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.

Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Siyasete adım attığım 2007'den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...