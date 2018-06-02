Moody's'in Türkiye Hamlesine Yanıt Veren Şimşek, Atılan Adımları Sıraladı

Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığı ve düşürebileceği belirtilen kredi derecelendirme Moody's'in hamlesine yönelik olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajda piyasalarla ilgili atılan adımları paylaştı.

PAYLAŞIMLARINI İNGİLİZCE YAPTI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından izlemeye alındığını ve Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayan Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadelerle Moody's'e cevap verdi:

"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"

- sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası

- Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması

- Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)

- Seçim sonrası reformların hızlandırılması