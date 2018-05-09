Şimşek: Dövizdeki İniş Çıkışlar Kalıcı Değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarında, "Tabii ki ülkemizin gerçeklerini biliyoruz, dövizdeki bu iniş çıkışların kalıcı olmadığını da biliyoruz. Ama bu dalga boylarını sınırlandırmak için kurumlarımız gereken tepkileri vermiştir. Merkez Bankası gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Dengesizlikler iyileşmeye devam edecek" dedi.

"BASİT, SADE BİR PARA POLİTİKASININ KARARI VERİLDİ"

Para politikasında normalleşmenin başladığını bir sadeleşmenin de söz konusu olduğunu belirten Şimşek, "Küresel kriz sonrası likiditede artışı vardı. O dönemin bir ihtiyacı olarak piyasalar tarafından karmaşık bir para politikasına gidildi. Şimdi basit sade bir para politikasının zaten kararı verilmiş durumda" dedi.

Şimşek, 'seçim döneminde tedbir alınmayacak' düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu da sözlerine ekledi.