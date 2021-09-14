Mehmet Şimşek: 'Şansız bir maç kaybettik' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Şimşek: "Şansız bir maç kaybettik"

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Spor

- Mehmet Şimşek: "Şansız bir maç kaybettik" BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, Ümraniyespor maçının ardından, "Bugün bütün oyuncularımın alnından öpüyorum.

- Mehmet Şimşek : "Şansız bir maç kaybettik"

ERZURUM - BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, Ümraniyespor maçının ardından, "Bugün bütün oyuncularımın alnından öpüyorum. Şansız bir maç kaybettik. 3 topumuz direkten döndü. Rakip sadece 2 pozisyonda 2 gol buldu" dedi.

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, şansız bir maç kaybettiklerini ifade ederek, "Bugün bütün oyuncularımın alnından öpüyorum. Şansız bir maç kaybettik. 3 topumuz direkten döndü. Rakip sadece 2 pozisyonda 2 gol buldu. Hakeme değinmek istiyorum. Erzurum şehrine karşı neden böyle yapılıyor. İki haftadır verilmeyen penaltılar var. Geçen hafta hocamız atıldı bu hafta oyuncumuz. Tüm bunlara rağmen bu takım daha iyi olacak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Şimşek: Şansız bir maç kaybettik

Mehmet Şimşek: Şansız bir maç kaybettik

Mehmet Şimşek: Şansız bir maç kaybettik

Mehmet Şimşek:
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Spor Haberleri
Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yeşim Salkım
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Şimşek: 'Şansız bir maç kaybettik' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 23:54:13. #1.12#