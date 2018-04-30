Mehmet Şimşek: Döviz Geliri Olanlar Dövizle Borçlansın

Katıldığı TV programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, " Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var" dedi.

Şimşek'in konuşmasından satır başları şöyle;

"1 MİLYON NET YENİ İSTİHDAM OLUŞTU"

Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı da önemli bir adımdı.

"ERKEN SEÇİM PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ"

Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir.

KURDAKİ GELİŞMELER

Şöyle bir yukarıdan bir 10 bin metreden bakalım Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. En kötüsü fiyatlanmış durumda.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU"

Rakamlar oldukça iyi. Üretim ve ihracat artışı var. Reel ekonomide güçlü bir ivme var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme söz konusu.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yılsonuna oranla enflasyonda 1,7 puanlık bir düşüş var. Lirada bu kadar daha hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi."

BİREYSEL EMEKLİLİK VE TASARRUF TEDBİRLERİ

Türkiye'de yatırım iştahı büyük, tasarruflar büyük değil. Bugün bireysel emeklilikte 11 milyon katılımcı var. Dünyanın en cömert teşvik sistemine sahibiz. Var olan tasarrufları üretken yatırımlara kanalize etmek için vergi, teşvik ve kredi politikasını devreye sokacağız.

DÖVİZLE BORÇLANMAYA 'YATIRIM' AYARI

Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var.