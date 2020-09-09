Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?

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65 yaşında ve Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil,Göztepe Spor Kulübü'nün 46. başkanıdır. Peki, Mehmet Göztepe kimdir? Detaylar haberimizde mevcuttur.

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955 İzmir doğumlu olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 79. işadamı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor