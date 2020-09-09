Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?

Göztepe'ye sempatisi ile bilinen Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil eğitim hayatı nedir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil mesleği nedir?

Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?
09.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:03

65 yaşında ve Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil,Göztepe Spor Kulübü'nün 46. başkanıdır. Peki, Mehmet Göztepe kimdir? Detaylar haberimizde mevcuttur.

Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955 İzmir doğumlu olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi?

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 79. işadamı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor

İlgili Haberler

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü aslen nereli? Nevşin Mengü kaç yaşında? Nevşin Mengü evli mi?
Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü aslen nereli? Nevşin Mengü kaç yaşında? Nevşin Mengü evli mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Metin Özülkü Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Eddie Newton Nihat Özdemir Ricardo Quaresma Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Çocuk Market Minibüs
Şu an buradasınız: Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında? Mehmet Sepil evli mi? - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 12:03:31. #1.15#
title