Mehmet Sepil: "Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek"

23.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:18

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapımı tamamlanan ve açılmasına günler kalan Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, tesisin sadece stat bölümünün açıldığını ve tamamının açılacağı gün çok güzel bir tören yapacaklarını belirterek, "Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek" dedi. Başkan Sepil ayrıca, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Göztepe stadyumu hakkında söylediklerine, "Hala İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler bunlar. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum" cevabını verdi.



Göztepe'de yeni stadyum heyecanı tavan yaptı. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, ligde pazar günü oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek"



Mehmet Sepil, Beşiktaş maçıyla 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Müsabakaya yaklaşık 72 saat kaldı. Çok işimiz var, stat oynamaya hazır olsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar o günün güzel geçmesini, gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz. Biz böyle bir yer yaptık. Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel sürprizlerimiz de olacak o günle ilgili. Stat kısmını açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımına açacağız" dedi.



Stadın bazı bölümlerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte tesisin işletme kararının verileceğini söyledi. Stadı yaparken kulübün tüm imkanlarını kullandıklarını belirten Sepil, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlarına, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a ve inşatta emeği geçen herkese teşekkür etti. Sepil ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ve Karabağlar Belediyelerinin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için çalışmalara destek verdiğini söyledi.



Stadyumun kapasitesinin yükseltilmesi



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı talimat değişikliğiyle kale arkasında ayakta seyirci alınabildiğini ve kapasitenin artırılabildiğini hatırlatan Sepil, "Biz bunu Beşiktaş maçında yapma riskini almadık. Bundan sonraki maçlarda uygulamayı düşünüyoruz. Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. her koltuğa 2 kişinin geleceği bir düzenlemeyle kapasitemiz 25 bin olacak. Karşı tarafı da yaparsak 30 bin oluyor" ifadelerini kullandı.



"Bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım"



Sepil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Karşıyaka'ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için uygunsuz ve çok rahatsız edici" sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu tür açıklamalar için çok üzüldüğünü belirterek, "Hala İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler bunlar. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. Karşıyaka'nın stadının olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım" ifadelerini kullandı.



"Çok daha iyisini yapacağız"



Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesisi arazisinin kendilerine tahsisinin iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldıklarını kaydeden Sepil, "Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir'de değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız" şekline konuştu.



Sepil, Türk futbolunda bugüne kadar ihmal edilen şeylerin çözümlenmeye çalışıldığını belirterek, "Finansal, ekonomik yapılanma diyoruz ama zaman gerekiyor. İspanya'da bunu yapabilmeleri 3 yıllarını almış. Türk futbolunda da öyle bir süreç bekliyoruz. Ortada bir gerçek var, bu yapılmak zorunda" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA