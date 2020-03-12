SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Mehmet Sepil: Başakşehir'e destek olmaya geldik - Spor
Mehmet Sepil, Bora Füzesi, Başakşehir, Spor

Mehmet Sepil: Başakşehir'e destek olmaya geldik

"Virüs olayı sporu çok etkiledi""Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / - Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Son yaşanan olaylardan sonra böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı.

12.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:40
Mehmet Sepil: Başakşehir'e destek olmaya geldik

"Virüs olayı sporu çok etkiledi"

"Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Son yaşanan olaylardan sonra böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Başakşehir, şu anda Avrupa'da bizi temsil eden tek takım. Dolayısıyla geçen hafta Göksel başkanımızın bu çağrısını Kulüpler Birliği ve bütün başkanlar olarak destekledik" dedi.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı konuk edeceği karşılaşmayı takip etmek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gelen Mehmet Sepil, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yaşanan son olayların ardından böyle bir birliktelik mesajı vermeye ihtiyaç olduğunu belirten Sepil, "Daha önce de söyledik; bu son zamanlarda yaşadığımız olaylardan sonra böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Başakşehir, şu anda Avrupa'da bizi temsil eden tek takım. Dolayısıyla geçen hafta Göksel başkanımızın bu çağrısını Kulüpler Birliği ve bütün başkanlar olarak destekledik. Bugün başkanların bir bölümümün geleceğini biliyorum. Hem maç programları, hem de değişik sebeplerden gelemeyen olsa da önemli bir kısmı gelecek. Bugün bir Türk takımı olarak Başakşehir'i desteklemek için buraya geldik. Henüz kim geldi bilimiyorum ama görürüz. Çıkışta daha net bilgimiz olur" diye konuştu."SPOR BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"Koronavirüs konusunda Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ifade eden Sepil, "Şu an zaten çok yakından takip ediyoruz. Biraz önce arabada gelirken 4-5 lig maçları iptal etti. Bu konuda zaten yetkililer belli. Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir karar alındı ama devamını göreceğiz. Virüs olayı, spor için oldukça zor. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Sepil'in açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Spor
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Spor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Spor
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Spor
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Spor
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Burcu Kıratlı Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Polis Avrupa Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Mehmet Sepil: Başakşehir'e destek olmaya geldik - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:47:56. #1.14#