Mehmet Sepil: "Artık Göztepe geleceğe bakacak"

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak." dedi.

Kaynak: AA