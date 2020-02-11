11.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA