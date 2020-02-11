Haberler » Spor » Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,... - Spor

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,...

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi.

11.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27
Mehmet Sepil:

: " beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler