Türkiye'nin en ünlü şeflerinden birisi olan Mehmet Yalçınkaya, 2022'ye saatler kala halen yılbaşı sofrası için ne pişireceğine karar veremeyenlere Gedik Piliç'in özel ürünü olan Roaster Tavuğu tavsiye etti.

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, programın dün akşam izleyicileriyle buluşan son bölümünde yılbaşı sofraları için önemli bir tavsiyede bulundu. Kanatlı sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç'in özel ürünü Roaster Tavuğun yılbaşı sofraları için önemli bir tercih olabileceğine dikkat çeken Mehmet Şef, yılbaşı sofrası için ne hazırlayacağı telaşına girenlere Ege'nin bu doğal ürününü önerdi.

Kanatlı sektörünün lider markalarından birisi olan Gedik Piliç'in doğal tavuk ürünlerinden övgüyle söz eden Mehmet Şef, "Sektörde 50 yılı aşan tecrübesiyle sağlıklı piliçler üreten Gedik Piliç, biz tüketicilere doğal lezzetler sunuyor. 150 bin dönüm arazi üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olan ta entegre tesisinde son teknolojiyi kullanan Gedik Piliç, Ege'den sofranızda sağlık ve doğal koşullarda yetiştirilen piliçleri tüketicilerle buluşturuyor. Gedik Piliç, aşçılık hünerlerinizi yüzlerce çeşit yemekte göstermeniz için sizlere tavuk etinin bütün çeşitlerini ulaştırıyor. Yani Gedik Piliç, sürpriz misafirleriniz geldiğinde, diyet listelerinizde, okuldaki beslenme çantanızda, esnaf lokantalarında ve pikniklerimizin vazgeçilmezi mangallarımızda ve de 1968'den beri hayatınızın her yerinde. Öyleyse Ege'den sofralarınıza afiyetle Gedik Piliç'i tüketebilirsiniz" dedi.

"Gedik Piliç ile yılbaşı sofralarını şölene çevirin"

Yılbaşı sofraları için de Gedik Piliç'in özel ürünü olan Roaster Tavuğu tavsiye eden Mehmet Şef, şu önerilerde bulundu:

"2022'ye sayılı saatler kala, heyecanlar dorukta. Bu sene de arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle ve ailenizle beraber geçireceğiniz bir yılbaşı akşamı olacak. Yılbaşı sofrasında yemekte ne yapacağım diye düşünenler hala var ise Gedik Piliç sizin için bunu çoktan düşünmüş. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti, 7'den 70'e herkesin severek yediği Gedik Piliç, özel üretimi olan Roaster Tavuk ile yılbaşı sofralarınızı şölene çevirecek. Özenle beslenen, hijyen koşullarına ve helal kesime uygun olarak temizliği yapılan özel üretim tavuklar; görsel zenginliği, lezzeti ve iştah açan görünümüyle sofralarınızdaki 'Gedik'i dolduracak. Lezzetli ve şık bir yılbaşı sofrası hazırlamak istiyorsanız; Gedik bütün tavukla ailecek ve sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günü taçlandırabilirsiniz" - DENİZLİ