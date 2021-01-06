Mehmet Şef'ten MasterChef Serhat itirafı!
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Mehmet Şef'ten MasterChef Serhat itirafı!

06.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:17
Mehmet Şef'ten MasterChef Serhat itirafı!

MasterChef Türkiye 2020'de şampiyonluğa ulaşan Serhat'ın yarışmaya çok ilginç giriş öyküsünü ise Mehmet Şef şu şekilde anlattı: "Biz içerde yemekteyiz.

MasterChef Türkiye 2020'de şampiyonluğa ulaşan Serhat'ın yarışmaya çok ilginç giriş öyküsünü ise Mehmet Şef şu şekilde anlattı:

"Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız. Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik. Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdı. Son 1 saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi"

MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını da değerlendiren Mehmet Şef, "Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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