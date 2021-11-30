İş insanı Mehmet Aziz Saral, zaman zaman haberler e konu oluyor. Vatandaşlar, Mehmet Saral kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını internette aratıyor. Met Aziz Saral ile ilgili detayları sizler içi derledik.

MEHMET AZİZ SARAL KİMDİR?

8 Eylül 1990'da Trabzon'un Of ilçesinde doğan genç iş adamı Mehmet Aziz Saral, ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da, üniversite öğrenimini ise İstanbul Aydın Üniversitesi Lojistik bölümünde okuyarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Eğitimini bitirerek hemen iş hayatına atılmış, kendini geliştirmiş ve birçok başarılı işlere imza atmıştır.

Daha önce eğlence sektöründe ses getiren Bodrum Yalıkavakta kurucusu olduğu "Manifesto" adlı mekânında eski sahibidir.

Eğlence sektörünün yanı sıra birçok geri dönüşüm seminerlerine katılarak ödüller almış, Teknik Kâğıt Geri Dönüşüm fabrikasıyla ülke ekonomisine de büyük katkılarda bulunmaktadır.

"İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de Mio's İstanbul'u açarak eğlence sektörüne de çok başarılı bir şekilde geri dönmüş, vizyonunu genişletmeye devam etmiştir."

İş ve eğitim hayatında başarılı bir kişiliğe sahip olmanın yanı sıra kendisine zaman ayırarak bu vakitlerde hobileri arasında yer alan fitness ve tenis sporunu düzenli şekilde yapmaktadır.

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