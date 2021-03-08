Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın olduğu alan şehir meydanı olacak

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın bulunduğu alan şehir meydanı olacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek'in katılımıyla toplantı yapıldı.

Açıklamada, toplantıda, Antakya Hürriyet Caddesi'nde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğünde olan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın bulunduğu alanın şehir meydanı olmasıyla ilgili ön protokol imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco