Mehmet Rüştü Başaran kimdir? Mehmet Rüştü Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Rüştü Başaran hayatı ve biyografisi!

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MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1947

Kaç yaşında: 74 yıl yaşında

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Mehmet Rüştü Başaran (d. 1946/47) Türk milyarder iş insanı, Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Habas Endüstriyel ve Tıbbi Gaz Üretim Endüstrileri'nin başkanı.[2018'de Mehmet Rüştü Başaran, Forbes Dünyanın Milyarderleri listesinde 1999'da 1,1 milyar ABD doları servetiyle 1. sırada yer aldı.[

Habas, babası Hamdi Başaran tarafından 1956 yılında kurulmuştur. Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı ve yarı ortağıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Başaran boşanmıştır ve İstanbul, Türkiye'de yaşamaktadır.

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