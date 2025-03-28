Mehmet Pehlivan kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı mı?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olay, siyasi çevrelerin ve sosyal medyanın en çok tartıştığı başlıklar arasında yer alıyor. Hem mesleki geçmişi hem de İmamoğlu ile olan bağlantısı nedeniyle "Mehmet Pehlivan kimdir?" sorusuna dair detaylı bilgiler öne çıkıyor. Gözaltı süreciyle birlikte "Mehmet Pehlivan tutuklandı mı?" sorusu kadar, onun eğitim geçmişi, mesleki kariyeri ve yürüttüğü hukuki faaliyetler de dikkatle inceleniyor. İşte avukat Mehmet Pehlivan hakkında bilinenler…

MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Avukat Mehmet Pehlivan, İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olmuştur. Eğitimi sırasında çeşitli hukuk bürolarında deneyim kazanmış ve staj döneminde uluslararası faaliyet gösteren önde gelen bir hukuk firmasında çalışmıştır. Stajını tamamladıktan sonra Pehlivan İlkakın Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

MEHMET PEHLİVAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.