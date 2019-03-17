Mehmet Özhaseki: "Uçak gibi çalışacağız"

ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamu'da yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" dedi.

Çankaya'da, Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Özhaseki, "İhtilal olursa,'ben karşıyım, tankın üzerine çıkarım' diyenler, ihtilal gecesi pazarlık edip, sıvışıp kaçtılar. Bazıları da 2-3 gün evden çıkmadılar" diye konuştu.

Anadolu'da, 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerin, belediye başkan adaylarının proje yazdığını söyleyen Özhaseki, "İnsanlara diyorlar ki, 'bizi seçerseniz, 5 yıl boyunca bunları yapacağız', ya sizde söyleyin hadi, yok 'yavaş yavaş' diyor. ya ne yavaş'ı kardeşim, bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Yavaşlık evde olur. Yorulur eve gidersiniz, pijamayı giyip, çay içip oturursunuz. Yavaş yavaş orada vakit geçirirsiniz eyvallah ama kamu'da yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar kirli bir iş görmedim"

"Sahte senet" konusunda kendisinin suçlandığını anlatan Özhaseki, "Avukatları çağırdım. Dosyaları önlerine koydum, çalışın bende göreyim dedim. Emin olun, gördüğüm manzara şu, yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsilim var ancak bu kadar kirli bir iş görmedim. Soru, soru içerisinde, bunlara cevap vermesi gereken adam, bugün basın bülteni yayınlıyor, hiçbir soruya cevap vermiyor" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası, Yenimahalle MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Özhaseki, bu seçimin kandilin ve pensilvandakilerin sonu olacağını söyledi.

Yenimahalle'de katıldığı programdan sonra, Altınpark Anfa salonunda Meslek Birlik Mühendisler Grubu'nun yemeğine katılan Özhaseki,

Bilmeyen birisinin iş başına getirilmesinin olmayacağını Necip Fazıl'dan küçük bir hikayeyle aktaran Özhaseki, "Rahmetli Necip Fazıl diyor ki, 'Bana deseler ki, işi bilmeyen bir adamın belediyesinde, beldesinde yaşamak mı istersin yoksa ağma bir şoförün arabasında seyahat mı etmek istersin' diye sorsalar benim tercihim kesinlikle ikincisi olur diyor. Ağma bir adamın arabasına binerim seyahat ederim diyor" ifadelerini kaydetti.

Özhaseki,ekmek, su ve otobüs fiyatlarının tarife olduğunu söyledi.

Altınpark Anfa salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Özhaseki'ye, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek eşlik etti.

Burada, Özhaseki'ye, "baret ve seymen kıyafeti" hediye edildi.

Kaynak: İHA