Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar
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Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar

Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok" dedi.

Aksaray Belediyesi'nin Gençlik ve Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkan Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, "Yapılan projeleri takip ediyorum. Aksaray'ın en temel problemlerine çözüm üretiliyor. Bu tür hizmetler gözle görünmez. Vatandaş çöpünü atar, sonrasını düşünmez. Dışarıya attığımız atık su ve çöp bir müddet sonra doğru bir şekilde bertaraf edilmezse bela olarak karşımıza çıkar. Şimdi İstanbul'da denizlerin hali gibi, daha önce çöp dağlarının patladığı gibi. Bu temel işlerin gözle görünmeyen, prim getirmeyen, vatandaşın görüp de alkışlamadığı bu işlerin belediyecilikte yapılması gereken en temel işler olduğunun altını çizelim" dedi.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı partiler, özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok. Bazen bir şeyler söylüyorlar, tablet dağıttık, internet sağladık diye. Bunu belde ve ilçe belediyelerimiz yapıyor. Büyükşehir belediyeleri o şehrin kronikleşen devasa işlerini yaparlar. Baktığımız zaman büyük bir projeye de şahit değiliz. Durmadan yaptıkları bir iş var, algı. Kendileri Ankara ve İstanbul'da dediler ki 'kaynağa ne gerek' var dediler. Borçlanma diyetine gidiyorlar, bizimkiler de borçlanmalarına buyurun, diyorlar. İstanbul'da 25 sene AK Partili belediyeler vardı. Daha öncesinde Fazilet, Refah Partili belediyeler vardı. 25 yıldaki borçlanma 23 milyar. Bu idare 2 yıldır var 20 milyara yakın borçlanma var. Ankara'da da durum aynı"Partisinin il teşkilatını ziyaretini ziyaret ettikten sonra Aksaray Belediyesi'nin Gençlik ve Bilim Merkezi'nin açılışında konuşan Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Muhalefetimize de Allah izan versin, insaf versin. En azında milli çıkarlar ve bizim menfaatlerimiz doğrultusunda dik durmayı nasip etsin. Türkiye'de yapılan büyük projelere, bu CHP ne demiş bir araştırdık. GAP yapılmış, söylenmedik söz bırakmamışlar. Keban Barajı yapıldığında kurbağalara göl yapıyorlar diyor bizim sol kafa. Boğaz köprüsü yapıldığında bu köprü yıkılır, buradan zenginler geçer, dediler. Marmaray yapılmış, tünellere su dolar, depremi tetikler diyorlar. Aynısını Kanal İstanbul için söylüyorlar. 20 metre eşiliyor kanal yapılıyor, birçok faydası var. 200'den fazla bilim insanı çalışmış, ortaya bir rapor koymuş. Bununla ilgili diyorlar ki; depremi tetikler. Deprem yerin 15 kilometre altında, 20 metre dediğimiz şey de bir evin bodrum katını eşmek gibi bir şey. Nasıl olacak da depremi tetikleyecek, anlaşılır gibi değil. Biz çalışmaya, proje yapmaya devam edeceğiz. Tarihe onlar bu yalanlarıyla, iftiralarıyla geçecek. Bizim ekibimiz de hem yerelde hem genelde hizmetleriyle geçecek."


Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar
Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar
Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar
Mehmet Özhaseki: Özgüven patlaması yaşıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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