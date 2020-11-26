Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki koronavirüs mü oldu? Ak partili Mehmet Özhaseki kaç yaşında?
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Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki koronavirüs mü oldu? Ak partili Mehmet Özhaseki kaç yaşında?

26.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:56
Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki koronavirüs mü oldu? Ak partili Mehmet Özhaseki kaç yaşında?

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki Mehmet Özhaseki kimdir?Ak partili Mehmet Özhaseki kaç yaşında?

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Son durumunun iyi olduğunu belirten Mehmet Özhaseki kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ÖZHASEKİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki (Mehmet Karakebap) 25 Mayıs 1957'de Kayseri'de doğan Türk siyasetçidir. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. 2016 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır.

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ERKEN YAŞAMI

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı.

Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki koronavirüs mü oldu? Ak partili Mehmet Özhaseki kaç yaşında?

SİYASİ KARİYERİ

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

23 Haziran 1998 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na belediye meclisi üyeleri tarafından son 11 ayı doldurması için seçildi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili adayı olabilmek amacıyla 10 Şubat 2015 tarihinde görevinden istifa etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Ancak seçimden sonra 45 gün içerisinde hükûmet kurulamadığı için Cumhurbaşkanının anayasal yetkisini kullanmasıyla tekrar seçimlere gidildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yeniden AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı adaylığı

2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday gösterildi. %47,12 oy alarak seçimi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

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