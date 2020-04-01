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Mehmet Özdilek, Spor

Mehmet Özdilek'ten duygulandıran doğum günü mesajı

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, doğum günü olması nedeniyle duygusal bir mesaj yayımladı.

01.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:59
Mehmet Özdilek'ten duygulandıran doğum günü mesajı

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, doğum günü olması nedeniyle duygusal bir mesaj yayımladı.

TFF. 1 Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yeni hocası Mehmet Özdilek, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Doğum gününü evinde geçirdiğini ifade eden Özdilek, salgın bittikten sonra taraftarıyla kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Özdilek mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlar, Erzurumspor taraftarımız ve kıymetli futbol ailemiz; Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz hepimizin malumu. Bu ortamda ne kadar o çok sevdiğimiz futbolu, sporu konuşabiliriz bilemiyorum. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında önce sağlık diyerek bu süreci biz de sosyal izolasyona uygun bir şekilde evimizden takip ediyoruz. Bugün benim için özel bir gün. 01 Nisan doğum günüm. Hatırlanmak çok güzel bir duygu. Bu özel günümüzde gerek arayarak gerek mesajla, gerekse sosyal medyadan doğum günümü kutlayan dostlarımıza, sevdiklerimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bu olağanüstü ortamı hayırlısıyla atlatacağız, yine sevdiklerimize sarılacağız. Sevdiğimiz işimize dönecek, mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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