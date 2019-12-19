19.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:01

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Altınordu ile 2-2 berabere kalarak ilk maçın avantajı ile bir üst tura yükselmeyi başaran Denizlispor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Kuralar çekilecek, gelecek rakibi bekliyoruz. Kupada hedef tabi ki gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek için mücadele edeceğiz. Tur atlamak önemliydi bizim için" dedi.



Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Mehmet Özdilek, kupada hedeflerinin gidebildikleri yere kadar gitmek olduğunu ifade ederek, "Özellikle 2-0'dan 2-2 ye yakalanmak bizim gibi bir takım için çok da doğru bir davranış şekli değil. Bununla ilgili muhakkak ki kendi içimizde analiz yapacağız. Özellikle bugün oynayan oyuncuların son halini görme adına da bize önemli veriler verdiğini düşünüyorum. Yarın kuralar çekilecek. Gelecek rakibi bekliyoruz. Kupada hedef tabi ki gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek için mücadele edeceğiz. Bugün itibari ile kupa ayağını bitirdik, yarın itibari ile lige gireceğiz" dedi.



"Tur atlamak önemliydi bizim için"



Basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine forma şansı verilen futbolcuların performanslarına da değinen Mehmet Özdilek bazı oyuncuların oynadıkları oyunun beklentisinin altında kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Bunu kendi içimizde muhakkak ki değerlendireceğiz. Tabi ki hazır olanlar var. Beklediğimin altında kalanlarda çok fazlaydı. Bunun irdelemesini, incelemesini, görüşmesini muhakkak ki yapağız. Çünkü antrenman maçı da olsa, kupa maçı da olsa, lig maçı da olsa buradaki anlayışımız bizim geldiğimiz gün itibari ile kaybetmemek ve kazanma odaklı olmak. Bugün özellikle ilk devredeki ortaya koyduğumuz ciddiyet, kazanma arzusu çok yüksek o anlamda 'Evet' ama ikinci yarıda tam tersi, biraz rahatlama, biraz gevşeme. Bu da bizim iki tane gol yememize sebep oldu. Ama tabi iki ayaklı bir müsabakada tur atlamak önemliydi bizim için. Oyuncuları tebrik ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA