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Mehmet Özdilek: Kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e dönüyoruz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen yıl haksız bir şekilde düşen takımın bu sene kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e döndüğünü söyledi.

Mehmet Özdilek: Kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e dönüyoruz
18.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:40

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen yıl haksız bir şekilde düşen takımın bu sene kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e döndüğünü söyledi.

Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, teknik ekip, yönetim ve taraftara teşekkür etti. Hak edilmiş şampiyonluğun camiaya hayırlı olması dileğinde bulunan Özdilek, "Bu lige bir hakim olan teknik adam değilim. Bu takımı çok iyi tanıdığım için dostları kırmama adına teklifi kabul ettim. Çok doğru yaptığıma inanıyorum. Çok zor bir periyottan geçtik. Pandemi öncesi ve sonrası diye ayırırsak bulunduğum 7 hafta her maç final gibi geçti. Beraberliğin bile şampiyonluğu etkileyeceği dönem yaşadık. Dalgalanma oldu bir maçta sendelemedik. Hak etmediği şekilde alt lige düşen Erzurum, daha başı dik, hak ettiği Süper Lig'e geri döndü. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ligin çok uzun süren bir maraton olduğunu belirten Özdilek, "Bu maraton çok farklı, dalgalanmalar oldu. Sağlık anlamında ülkenin dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde 60-70 gün futboldan uzak kalıp aynı aynı konstrasyon kararlılığı ciddi şekilde devam ettiren oyuncu grubum vardı. Onları yönlendirirken onların iştahları, arzuları çok önemliydi. Onlar hiç geri adım atmadılar, kaybettiğimiz müsabaka sonrası şehrin gardı düşse de oyuncularımın gardı düşmedi. İnandığımız yolda devam ettik. 34 hafta sonra hakkedilmiş bir şampiyonluk var, şimdi eğleneceğiz" dedi.Basın toplantısında Emrah'la ilgili bir soruyu da değerlendiren Özdilek, Obertan'ın son dakika sakatlığı sebebiyle bu oyuncuya şans verdiğini belirtti. Özdilek, Emrah'ın çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.KARAFIRTINALAR, GÜÇLÜ BİR ÜMRANİYE SÖZÜ VERDİCesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Erzurumspor ve Hatayspor'u tebrik ediyorum. Play-Off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Biz de burada olmayı çok isterdik. Bunu yaşamayı çok isterdik ama başaramadık. Gelecek sene devam edersem daha güçlü bir Ümraniye görebilirsiniz. Maçın başından çok zor bir maçtı. İlk dakikalarda gol yiyince daha da zorlaştı. 2-1'i yakaladıktan sonra belki beraberliğe ulaşabilirdik. Kalitemiz ona yetmedi, rakibin usta ayakları sonucu belirledi. Şayet bundan sonra devam edersek daha güçlü Ümraniye sözünü verebilirim. Zor bir ligdi, hikayesi uzun bir lig. Bizim için de çok zor geçti şampiyon olan takımlar içinde zor geçti."

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Kaynak: DHA

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