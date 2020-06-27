HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Erzurum şehri ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor.

Mehmet Özdilek:
27.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:38

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Erzurum şehri ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah onlara bu mutluluğu yaşatırız" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımından genel olarak memnun olduğunu vurgulayan Özdilek, "3 puanla başlamak önemliydi. Bugün rakibimiz de kazanma odaklıydı fakat rakipten çok bizim sahada yapacaklarımız anlam ifade ediyordu. Maçın başından sonuna kadar sahada daha fazla topa sahip olan, daha fazla üretmeye çalışan ve bunu 3 golle bütünleştiren bir Erzurumspor vardı. Maçı daha erken koparabilirdik, çok net pozisyonlarımız vardı. Bugün en önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet. Uzun zamandır deplasmanda çok başarılı olduğumuz da söylenemez. Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok büyük anlam kazanıyor. Bugün yukarıdaki Hatay'a biraz daha baskı uygulayacağız ve onları biraz daha tehdit edeceğiz. Arkamızda rakiplerimiz var, biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızda ne olduğu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bugün kazandık, mutluyuz, sevineceğiz ama yarın itibariyle yeni bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Yarın itibariyle bu maça odaklanacağız. Umarım bu iştah, coşku, kazanma arzusu, hedef doğrultusunda güçlü adımlarla gelen bir Erzurumspor var. Bu şehir ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah onlara bu mutluluğu yaşatırız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi Spor
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Spor
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Spor
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Fıkra gibi mahalle! Ordu'daki Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı Spor
Fıkra gibi mahalle! Ordu'daki Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Spor
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Spor
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına...
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Volkan Bozkır Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Pkk Kaza Türk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 20:39:45. #1.15#
title