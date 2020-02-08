Mehmet Özdilek: "Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli"

08.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:20

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda alınan bir puanın şu anki lig ortamında çok kıymetli olduğunu söyledi.



Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına oyuncularını kutlayarak başlayan Mehmet Özdilek, "Deplasmanda alınan bir puan bugünkü lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Tabii bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli" dedi.



"Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız"



İlk devre maçı bitirebileceklerini ifade eden Teknik Direktör Özdilek, "İki tane çok net pozisyonumuz var. Rakibin ilk devrede pozisyonu yoktu. Oyunun zaman zaman çok daralacağını düşünüyorduk. Çünkü Konyaspor kompakt oynayan bir takım. Buna hızlı hücumlarla karşılık vermeye çalıştık. Bunda ilk yarı çok başarılıydık. İstediğimiz gibi gitti, yakaladık da. İkinci yarı itibariyle genel anlamda Konyaspor topa biraz daha sahip oldu. Bizim ikinci yarı itibarıyla çıkışlarda tercihlerimiz çok sağlıklı değildi. Yanlış tercih yaptık ya da topu biraz hızlı attık. Dolayısıyla Konyaspor'dan baskı yedik. Pozisyon verdik, seken toplarda verdik. Skubic ile çok net bir pozisyon yakaladılar. O gol olsa belki farkı olabilirdi. Genel itibarıyla baktığımız zaman sıkışan bir oyun, başladığı gibi biten bir oyun oldu. Bizim adımıza evet gol yemeden bitirmek önemliydi. Geçen hafta beraberlik, bu hafta deplasmanda beraberlik. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta kazanarak yola biraz daha güvenli bakmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA