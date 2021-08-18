Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transfer çalışmalarını Eskişehirspor'un genç oyuncularından Mehmet Özcan ile noktaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transfer çalışmalarını Eskişehirspor'un genç oyuncularından Mehmet Özcan ile noktaladı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor 2021-22 sezonu transfer çalışmalarını noktaladı. 2020-21 sezonunda bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da kulüpten ayrılan ve serbest oyuncu konumunda olan 22 yaşındaki genç ön libero Mehmet Özcan kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı yapan imzayı attı.

Geçen sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden genç yetenek Mehmet Özcan'ın adı son dönemde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile anılıyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı