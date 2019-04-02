Mehmet Oktay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Muğla Marmaris belediye başkan adayı olan Mehmet Oktay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Marmaris ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Oktay isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Muğla Marmaris adayı Mehmet Oktay kimdir? CHP Muğla Marmaris adayı Mehmet Oktay yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Oktay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Marmaris belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Oktay Marmaris ilçesinde % 44,68 oranında oy almıştır. Marmaris ilçesinde % 44,68 oranında oy olan Mehmet Oktay adlı CHP adayı toplamda 24.464 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Oktay Kimdir?

Mehmet Oktay, 1979 Marmaris'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Marmaris'te tamamladı. İş hayatına turizm sektöründe başlayan Mehmet Oktay, kendilerine ait turistik tesis işletmeciliği yapmakta. 2001 yılında CHP gençlik kollarında başlayan siyasi hayatı, 2003 yılında Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında ilçe başkanlığı görevlerini üstlenerek devam etti.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Uyesi seçildi. Oktay, Büyükşehir Belediyesi Encümen Uyeliği ve komisyon başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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