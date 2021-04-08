Mehmet Nuri Ersoy kimdir?
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Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

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Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Nuri Ersoy hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Nuri Ersoy hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

Mehmet Nuri Ersoy (1968, İstanbul) Türk turizmci ve siyasetçi. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Orta öğrenimini İstanbul'daki Özel Alman Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. 1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte "Ersoy Turistik Servisleri" adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında "Voyage Hotels Group", 2001 yılında "Didim Tur" ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:14:49. #1.16#
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