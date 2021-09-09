Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nda "Uçurtmam Sarı Etkinliği" düzenlendi
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Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nda "Uçurtmam Sarı Etkinliği" düzenlendi

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nda 'Uçurtmam Sarı Etkinliği' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'ndaki "Uçurtmam Sarı Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'ndaki "Uçurtmam Sarı Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe sarı renkte kıyafetleriyle katılan tüm öğrenciler, kendi yaptıkları uçurtmaları uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın da katıldığı etkinlik, Okul Müdürü Sevgi Uğurlu tarafından koordine edildi.

Okul öğretmenlerinden Kübra Doğan etkinlikte keman çaldı. Şiirlerin okunduğu, müzik eşliğinde eğlenildiği etkinlikte, öğrencilere Akyol tarafından kalem hediye edildi ve meyve ikramı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nda "Uçurtmam Sarı Etkinliği" düzenlendi - Haberler
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