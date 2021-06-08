Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı Açıklaması
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Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı Açıklaması

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 10 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olma kararı aldığını duyurdu.

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 10 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olma kararı aldığını duyurdu.

Daha önce başkan adayı olan ancak bu kararından vazgeçen Niyazi Akdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "100 yıla yaklaşan bir mazisi bulunan kulübümüzü sahipsiz bırakmamak adına, 4 Haziran'da aldığımız adaylıktan çekilme kararını gözden geçirdik. Sonuç olarak perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulumuzda ekibimizle birlikte yeniden aday olduğumuzu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Gücümüzün, adımızda da yazdığı gibi birlik olmamızdan geldiğini lütfen unutmayalım." değerlendirmesinde bulunan Aktaş, şu görüşlerini paylaştı:

"Gençlerbirliği'ni hep birlikte, sizlerin de sesine kulak vererek yönetmek için adayım. Hatasız bir kul olmayacağı gibi, her şeyi bilen, her kararı tek başına alan bir kulüp başkanı da olamaz. Dolayısıyla bu cuma gününden başlayarak yaptığımız doğrularda destek olmanız, hatalarımızda ise bizleri uyarmanız için sizlere ihtiyacımız olacak. Hepinizden ricam yeni bir döneme geçtiğimiz bu kritik süreçte bizlere hareket alanı ve süre tanımanızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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