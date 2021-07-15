Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından, Melih Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, internette en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör yardımcısı olan Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektör olarak göreve atandı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak görev alan Mehmet Naci İnci ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VEKALETEN YARDIMCI ATANDI!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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