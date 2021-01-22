Mehmet Muş: "(Yargı reformu) Üzerinde çalışıldığını ve belli bir noktaya geldiğini söyleyebilirim"
22.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:30
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren