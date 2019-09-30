30.09.2019 22:34

Mehmet Muş'tan 'Yargı reformu ilk paketi' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

"Su ürünleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz"

"Marmara, Karadeniz ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz"

"İnternet sitelerine kısıtlama değil içeriğe kısıtlama getiriyoruz"

"Seri ve Basit Yargılamayı getiriyoruz"

"Kıdemi 15 yılı aşan avukatlara yeşil pasaport alma hakkını getiriyoruz"

"Uzun tutukluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkartıp, soruşturma aşamasına kadar bir zaman dilimi koyup süre içerisinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa gözaltına alınanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme"

Kaynak: İHA