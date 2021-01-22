Mehmet Muş: "(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir"
22.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:35
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren