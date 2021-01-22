Mehmet Muş: "(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir"
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Mehmet Muş: "(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir"

22.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:35

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

Mehmet Muş: '(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir'
Mehmet Muş: '(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir'
Mehmet Muş: '(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir'
Mehmet Muş: '(Soylu'nun annesine yönelik yapılan paylaşım) Kabul etmemiz mümkün değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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