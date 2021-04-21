Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında?

Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, İstanbul'un Beylikdüzü semti için yaptığı çalışmalarla biliniyor. Hayatı merak edilen Çalık hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, İstanbul'un Beylikdüzü semti için yaptığı çalışmalarla biliniyor. Hayatı merak edilen Çalık hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Maçka/ Trabzon'da doğan Beylikdüzü Belediye Başkanıdır.

Annesi Rizeli babası Trabzonlu olan ailenin üç çocuğundan biridir. İlk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamlamıştır.

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014- 2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

Mehmet Murat Çalık'ın özel hayatı hakkında bilinenler

Mehmet Murat Çalık evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET MURAT ÇALIK KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Murat Çalık 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.